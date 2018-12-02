2 декабря в Украине без осадков, лишь ночью в северных областях и на Левобережье местами небольшой снег.
О погоде в Украине сообщает Укргидрометцентр.
На дорогах страны гололед.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м / с.
Температура ночью 9-14° мороза, в Карпатах 15-20°.
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На востоке страны 3-8° мороза, днем – 2-7° мороза.
В западных и южных областях – около 0°.
В Киеве ожидается переменная облачность. Температура воздуха -4-6° мороза.
Напомним, синоптики прогнозируют, что погода на Новый год будет холодной.
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