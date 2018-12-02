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Погода в Украине на сегодня, 2 декабря (КАРТА)

2 декабря в Украине без осадков, лишь ночью в северных областях и на Левобережье местами небольшой снег.

О погоде в Украине сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах страны гололед.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 9-14° мороза, в Карпатах 15-20°.

Читайте: Непогода в Украине: часть рейсов отменили или перенесли

На востоке страны 3-8° мороза, днем – 2-7° мороза.

В западных и южных областях – около 0°.

В Киеве ожидается переменная облачность. Температура воздуха -4-6° мороза.

Напомним, синоптики прогнозируют, что погода на Новый год будет холодной.

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