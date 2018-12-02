Украина нуждается в усилении военно-морское присутствия Германии и союзников в Черном море, чтобы сдержать Россию.

Об усилении военно-морского присутствия союзников в Черном море рассказал президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group, передает пресс- служба главы государства.

– Нам нужно усиленное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России, – сказал он.

Порошенко отметил, что российская агрессия является неприемлемой, поэтому международное сообщество и Европа должны усилить давление на Россию.

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Он призвал остановить строительство Северного потока-2 и подумать о новых санкция в отношении РФ.

– Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция в отношении агрессивного поведения России, – сказал он.

Президент добавил, что сейчас пришло время для реакции против России, как было после случая отравления Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Также он выразил надежду, что встреча Европейского Совета в Брюсселе в декабре станет возможностью рассмотреть ситуацию.

Напомним, во время интервью итальянскому изданию Corriere della Sera Порошенко заявил, что Россия хочет установить воздушный контроль над территорией, где проходят газопроводы в Европу.