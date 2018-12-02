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Факти / Україна / Відміна воєнного стану: Порошенко назвав умови/

Отмена военного положения: Порошенко назвал условия

Украина остановит действие закона о военном положении, когда РФ заберет свои войска с границы и уменьшит количество военных кораблей в Азовском море.

Президент Петр Порошенко назвал условия для отмены военного положения в Украине в интервью France 24.

– И мы будем рады остановить закон о военном положении, когда состоится деэскалация ситуации, – цитирует главу государства пресс-служба АП.

Порошенко также сказал, что Украина готова ко встрече в Нормандском формате на уровне политических советников, на которой требовать от РФ возвращения украинских моряков и кораблей, а также открытие Керченского пролива.

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Вместе с тем президент подчеркнул, что эта встреча лишь инструмент, а не результат в решении конфликта.

– Мы требуем – прекратите нарушать международное право, потому что все, что произошло, является грубым нарушением международного права и может иметь дальнейшие последствия, – сказал Порошенко.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что мобилизации из-за введения военного положения не будет, только резервистов первой очереди позовут на собрания.

Фото: АП

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