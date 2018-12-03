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Крымскотатарские активисты привезли передачи морякам в СИЗО Москвы

В московское СИЗО Крымскотатарские активисты привезли передачи украинским морякам. Им передадут вещи и продукты.

Собранные вещи и продукты на аннексированном полуострове Крым крымскотатарские активисты привезли пленным украинским морякам, которые находят в московском СИЗО Лефортово, сообщает активист Нариман Джелял.

Сообщается, что активисты 27 ноября объявили сбор средств для украинских моряков. Всего за несколько дней удалось собрать более 265 тыс. рублей (более 100 тыс.грн. – Ред.).

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Ранее российская журналистка Виктория Ивлева писала, что украинские моряки нуждаются в конвертах и марках, чтобы написать письма родным.

Позже она сообщила, что письма родителей Андрея Артеменко, Василия Сороки и Андрея Эйдера передали в СИЗО.

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Крымскотатарские активисты привезли передачи морякам в СИЗО Москвы / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что украинским морякам, которых задержали в Азовском море, предъявили обвинения в якобы “незаконном пересечении границы”.

ФотоNariman Dzhelalov

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