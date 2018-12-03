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Киевское метро ограничит работу трех станций

3 декабря киевский метрополитен ограничит на вход работу станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

Об ограничении работы станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Такие изменения могут ввести в связи с проведением футбольного матча между командами Динамо (Киев) и Черноморец (Одесса) на НСК Олимпийский, который начнется в 18.30.

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Ограничение работы метро возможно после окончания матча.

Напомним, из-за военное положение из Полтавы в Киев перенесли матч 5-го тура Лиги Европы между Ворсклой и Арсеналом.

Фото: tov_tob.livejournal.com.

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