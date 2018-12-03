С практической гавани Одессы, два бронекатера и буксир вышли в свой драматический поход. С задачей пройти через Керченский пролив к украинскому Мариуполю.

Катера Бердянск, Никополь и буксир Яны Капу – планировали пройти через Керченский пролив до Азова тем же путем, которым 2 месяца назад прошли вспомогательные суда Донбасс и Корец.

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В тот раз Россия просто не ожидала этот переход и не было плана, как действовать, не было механизма, не имела решения сверху.

На этот раз россияне, похоже, решили не пропускать украинцев любой ценой. Россияне так увлеклись, что после тарана их корабли столкнулись уже между собой.

Украинская катерная группа перед Керченским мостом ждала разрешения на проход несколько часов. Все это время Россия взимала сюда свои военные силы. Россияне задействовали сразу три вида оружия.

Шансов отбиться у украинцев не было, даже если бы против них действовали только пограничные корабли, вооруженные пушками АК-630. В водах действует договор между Украиной и Россией от 2003 года.

Сейчас же, что пошло не так? Российский военный эксперт Павел Фельгенгауер считает: Москва испугалась, что будущая база ВМС в Бердянске может спутать все карты Кремля.

Очевидно, Украина не откажется от строительства базы на Азове. И продолжит перебрасывать туда и корабли, и технику. Вопрос – каким образом? И какую тактику изберет теперь Россия.

Но понятно, что это не будет тактикой мира. Уже в конце недели Россия показала, как разворачивает новые противовоздушные системы С-400. Еще и освящают церковники. Кремль снова готовится к войне.

Напомним, что 25 ноября в результате агрессии России в Керченском проливе были обстреляны корабли ВМС Украины, ранены и захвачены украинские моряки.