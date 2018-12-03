За два года компания Укринком (правопреемник Укринбанка, – Ред.) вернула вкладчикам 1,143 млрд грн, что составляет две трети всех обязательств банка перед клиентами.
Об этом в интервью ИА Украинские новости сообщил собственник Укринбанка (сейчас – владелец и руководитель компании Укринком) Владимир Клименко.
– Я считал и считаю, что у нас в банке достаточно активов, чтобы рассчитаться по всем обязательствам. И за два года работы в новом статусе нам удалось погасить 1,143 млрд грн или около 2/3 обязательств перед вкладчиками-держателями депозитов свыше 200 тыс. грн, – отметил Владимир Клименко.
По его словам, сегодня заемщики Укринбанка рассчитываются по кредитам, что позволяет производить выплаты по вкладам физических и юридических лиц.
– Наша логика такая: основная сумма тела погашаемых кредитов должна погасить сумму тела депозитов. И мы работаем так, чтобы не проедать платежи по кредитам. Только три крупных заемщика должны нам 1 млрд гривен. За счет этих средств мы могли бы полностью рассчитаться со всеми вкладчиками 200+ тысяч гривен и с юрлицами, – сообщил Клименко.
По словам Владимира Клименко, в 2016 году фонд гарантирования вкладов физлиц выплатил вкладчикам в рамках гарантированной суммы 200 тыс гривен порядка 1,8 млрд грн.
– 100 млн грн. временная администрация фонда вернула. То есть мы должны фонду 1,7 млрд грн. Это наши прямые обязательства, – отметил Владимир Клименко.
Читайте: НБУ: Военное положение не ударило по украинским банкам
Как ранее сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 октября опубликовал решение №826/4471/18, которым признает противоправным и отменяет решение фонда гарантирования вкладов физлиц от 15 февраля 2018 года относительно продления срока ликвидации Укринбанка до 22 марта 2019 года.