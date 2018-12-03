За два года компания Укринком (правопреемник Укринбанка, – Ред.) вернула вкладчикам 1,143 млрд грн, что составляет две трети всех обязательств банка перед клиентами.

Об этом в интервью ИА Украинские новости сообщил собственник Укринбанка (сейчас – владелец и руководитель компании Укринком) Владимир Клименко.

– Я считал и считаю, что у нас в банке достаточно активов, чтобы рассчитаться по всем обязательствам. И за два года работы в новом статусе нам удалось погасить 1,143 млрд грн или около 2/3 обязательств перед вкладчиками-держателями депозитов свыше 200 тыс. грн, – отметил Владимир Клименко.

По его словам, сегодня заемщики Укринбанка рассчитываются по кредитам, что позволяет производить выплаты по вкладам физических и юридических лиц.

– Наша логика такая: основная сумма тела погашаемых кредитов должна погасить сумму тела депозитов. И мы работаем так, чтобы не проедать платежи по кредитам. Только три крупных заемщика должны нам 1 млрд гривен. За счет этих средств мы могли бы полностью рассчитаться со всеми вкладчиками 200+ тысяч гривен и с юрлицами, – сообщил Клименко.

По словам Владимира Клименко, в 2016 году фонд гарантирования вкладов физлиц выплатил вкладчикам в рамках гарантированной суммы 200 тыс гривен порядка 1,8 млрд грн.

– 100 млн грн. временная администрация фонда вернула. То есть мы должны фонду 1,7 млрд грн. Это наши прямые обязательства, – отметил Владимир Клименко.

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