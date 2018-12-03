Введение военного положения никоим образом не повлияло на стабильность работы украинских банков.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что банковская система Украины продолжает стабильно работать даже в условиях военного положения, передает УНИАН.

Сегодняшнее состояние банковской системы Украины оценивается как стабильное.

Также наблюдается уменьшение клиентских средств в украинских банках, объем срочных депозитов не изменился.

По словам Рожковой, наблюдается колебание остатков текущих счетов, однако оно никак не связано с введением военного положения.

Читайте: Военное положение: Лагард дала Украине гарантии от МВФ

К слову, из-за введения военного положения в Украине не планируется проведение мобилизации.