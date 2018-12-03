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Факти / Україна / НБУ: Воєнний стан не вдарив по українським банкам/

НБУ: Военное положение не ударило по украинским банкам

Введение военного положения никоим образом не повлияло на стабильность работы украинских банков.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что банковская система Украины продолжает стабильно работать даже в условиях военного положения, передает УНИАН.

Сегодняшнее состояние банковской системы Украины оценивается как стабильное.

Также наблюдается уменьшение клиентских средств в украинских банках, объем срочных депозитов не изменился.

По словам Рожковой, наблюдается колебание остатков текущих счетов, однако оно никак не связано с введением военного положения.

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К слову, из-за введения военного положения в Украине не планируется проведение мобилизации.

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