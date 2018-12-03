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Факти / Україна / Приїде за 10 хвилин. МОЗ змінить роботу швидкої допомоги/

Приедет за 10 минут. Минздрав изменит работу скорой помощи

В 2019 году в Украине будут созданы новые объединенные диспетчерские службы экстренной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно нововведениям, диспетчеры будут тратить меньше времени на обработку вызовов, а к пациенту будет выезжать ближайшая к его адресу машина.

Новые объединенные диспетчерские службы создадут в Житомирской, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

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Каждый украинец сможет позвонить на номер 103 и к нему будет направлена ​​ближайшая машина скорой помощи, даже если она будет из другого района.

Современные диспетчерские службы позволят:

– уменьшить время обработки вызова от 3-5 минут до 1 минуты в 90% случаев;

– выполнить норматив проезда на экстренные случаи – до 10 минут в городах и до 20 минут в сельской местности;

– на 20% уменьшить пробег автомобилей экстренной медицинской помощи;

– собрать статистику для анализа улучшения оказания экстренной помощи.

Напомним, в 2019 году начнет работать электронный реестр больничных листов.

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