В 2019 году в Украине будут созданы новые объединенные диспетчерские службы экстренной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Согласно нововведениям, диспетчеры будут тратить меньше времени на обработку вызовов, а к пациенту будет выезжать ближайшая к его адресу машина.
Новые объединенные диспетчерские службы создадут в Житомирской, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.
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Каждый украинец сможет позвонить на номер 103 и к нему будет направлена ближайшая машина скорой помощи, даже если она будет из другого района.
Современные диспетчерские службы позволят:
– уменьшить время обработки вызова от 3-5 минут до 1 минуты в 90% случаев;
– выполнить норматив проезда на экстренные случаи – до 10 минут в городах и до 20 минут в сельской местности;
– на 20% уменьшить пробег автомобилей экстренной медицинской помощи;
– собрать статистику для анализа улучшения оказания экстренной помощи.
Напомним, в 2019 году начнет работать электронный реестр больничных листов.