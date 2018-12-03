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Факти / Україна / РФ частково розблокувала прохід до українських портів на Азові - аналітик/

РФ частично разблокировала проход к украинским портам на Азове — аналитик

После недельного простоя Россия пустила 2 украинских теплохода через Керченскую протоку.

РФ разблокировала проход для двух украинских теплоход, которые идут в порт Бедянск, сообщает руководитель аналитического центра zernovoz.in.ua Александр Глущенко.

– Теплоход Zara после недельного ожидания на якоре прямо сейчас входит в Азовское море. Теплоход Adastar также прошел арку моста и вышел в Черное море, – пишет Александр Глущенко.

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Однако, судна Bahar, Island Bay, Sea Bird, FK Hatice до сих пор в ожидании разрешения на вход в Азовское море.

Ранее Факты ICTV писали, что Соединенные Штаты Америки провели многочасовую разведку вдоль аннексированного Крыма, Керченского пролива и Кубани.

Фото: unsplash.

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