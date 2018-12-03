Президент Украины Петр Порошенко не может однозначно связать агрессию России в Азовском море с получением томоса.

Президент Украины Петр Порошенко в эфире Свободы слова на ICTV прокомментировал мнение, что атака России в Керченском проливе связана с приближением возможности получения томоса украинской православной церковью.

– Связана ли она с томосом, или с саммитом G20, или с выборами… спросите Путина. Никто в мире не может объяснить, что он делает. Я точно не могу.

Мы с вами должны защищать государство, которое Господь нам послал. Каждый должен нести свой крест. Является ли получение томоса ударом по Путину? Очевидно, что да. Это духовный удар. Он пошел на нас в атаку, а церковь, которой он очень гордился, украинцы не видят возможности в нее ходить.

Все, что он делал – зря. Он будет пытаться нас остановить. Как в 2014-м. Ему был нужен Донбасс и Крым? Нет, ему была нужна вся Украина. Российская империя без Украины не существует. Только украинцы с этим не согласились.

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Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что предоставление украинской церкви независимости уменьшит влияние Москвы в Украине.