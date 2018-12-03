Украинские военные уничтожили трех боевиков российско-оккупационных войск на Донбассе и еще пятерых – ранили.

Согласно данным разведки, три боевика российско-оккупационных войск ликвидированы, пятеро оккупантов были ранены.

Среди военных ВСУ потерь не допущено, сообщает пресс-служба ООС.

В то же время с наступлением темноты боевики 7 раз открыли огонь по позициям наших войск.

Враг осуществлял обстрелы оборонительных укреплений ООС вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединский.

Дважды оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Тарамчука.

А вблизи Станицы Луганской, вооруженные силы РФ устроили очередную провокацию, чтобы не допустить разведения сил и средств на данной территории – силы ООС зафиксировали вражеский обстрел с использованием крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, ранее военные ООС уничтожили 4 боевиков.

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