Софийский собор в Киеве должен стать главным собором единой Украинской православной церкви. В нем должны проходить богослужения поместной церкви.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

– Я предлагаю обсудить, чтобы для служения новой Поместной православной церкви, для служения священников могли использоваться собор святой Софии в Киеве как важнейший и ключевой собор украинского православия,– сказал он.

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По мнению спикера Верховной Рады, передача Софийского собора единой православной церкви восстановит историческую справедливость.

Ранее Факты ICTV рассказывали, кто возглавит единую церковь в Украине и кому перейдут церкви, которые находятся в собственности Московского патриархата.

Фото: sofiyskiy-sobor.polnaya.info.