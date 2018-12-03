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В Книге рекордов Гиннеса Севастополь назвали частью РФ

В одном из сертификатов Книги рекордов Гиннеса Крым указали в качестве российской территории.

В сертификате Книги рекордов Гиннеса, который был выдан гражданину Беларуси, Севастополь указали как российский город, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Соответствующий сертификат принадлежит Александру Бендикову, который установил мировой рекорд по балансированию предметов.

Ему удалось удержать на одном гвозде 349 других гвоздей.

Хотя рекорд был установлен в конце мая 2018 года, зафиксировали его недавно и создали соответствующий сертификат.

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МИД Украины пока никак не отреагировал на данное событие.

К слову, Государственная пограничная служба закрыла иностранным гражданам въезд в Крым.

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