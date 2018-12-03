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Украинский паспорт поднялся в рейтинге Passport Index

Загранпаспорт гражданина Украины поднялся в рейтинге Passport Index и занял 28 позицию.

Украинский загранпаспорт усилил свои позиции в рейтинге влиятельности Passport Index и поднялся на 28 строчку.

Обладателям загранпаспорта Украины предоставляется возможность посещать 89 стран без виз, а еще 42 страны ставят ее по приезду.

Самая большая влиятельность у паспорта Объединенных Арабских Эмиратов, с которым для посещения 113 стран не нужны визы и еще 54 государства готовы поставить их по приезду.

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Вторую позицию рейтинга разделили Сингапур и Германия.

А на третьей строчке Passport Index оказались аж 11 стран – Дания, Франция, Италия, Испания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Южная Корея, Люксембург, Нидерланды и США.

К слову, в Украине заработал сервис, который позволяет подать заявку на регистрацию биометрического паспорта онлайн.

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