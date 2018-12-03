Украинские моряки, которые находятся в больничном изоляторе Матросской тишины в Москве, уже встают и самостоятельно передвигаются.

Они также получают медицинскую помощь, горячее питание и якобы не имеют жалоб, рассказала украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

– Она сообщила о том, что сегодня к украинских военнопленных привезли передачи, а также, что для них открыли внутритюремные счета, куда родственники могут перечислять деньги, – написала Денисова в Facebook.

Кроме того, по ее словам, в СИЗО-2 Лефортово каждого моряка разместят в восьмиметровой камере, рассчитанной на двух арестантов.

При этом к каждому подселят другого заключенного, который тоже впервые привлекается к ответственности.

Москалькова утверждает, что моряки имеют право на прогулки в специальном дворе.

– Мне пообещали, что завтра, во вторник, Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетит украинских моряков, – рассказала Денисова.

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Ранее стало известно, что украинским морякам, которых задержали в Азовском море, предъявили обвинения в якобы “незаконном пересечении границы”.

Фото: УНИАН