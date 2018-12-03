PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Встають і пересуваються: Москалькова про стан українських моряків/

Встают и передвигаются: Москалькова о состоянии украинских моряков

Украинские моряки, которые находятся в больничном изоляторе Матросской тишины в Москве, уже встают и самостоятельно передвигаются.

Они также получают медицинскую помощь, горячее питание и якобы не имеют жалоб, рассказала украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

– Она сообщила о том, что сегодня к украинских военнопленных привезли передачи, а также, что для них открыли внутритюремные счета, куда родственники могут перечислять деньги, – написала Денисова в Facebook.

Кроме того, по ее словам, в СИЗО-2 Лефортово каждого моряка разместят в восьмиметровой камере, рассчитанной на двух арестантов.

При этом к каждому подселят другого заключенного, который тоже впервые привлекается к ответственности.

Москалькова утверждает, что моряки имеют право на прогулки в специальном дворе.

– Мне пообещали, что завтра, во вторник, Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетит украинских моряков, – рассказала Денисова.

Читайте: Это были нейтральные воды, стреляли на поражение – Bellingcat об агрессии на Азове

Ранее стало известно, что украинским морякам, которых задержали в Азовском море, предъявили обвинения в якобы “незаконном пересечении границы”.

Фото: УНИАН

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Санкции из-за атаки на Азове: Луценко предлагает блокировать активы РФ
Где Россия удерживает украинских моряков и почему не признает их пленными
Захват украинских кораблей осудили 34 страны-члены ІМО
Морской бой с неравными силами! Зачем украинцы пошли в Керченский пролив
Освобождение украинских моряков: как влияет статус военнопленных
Столтенберг: НАТО усилил присутствие в Черноморском регионе
В Германии предложили ограничить доступ РФ к европейским портам
Блокада портів Маріуполя і Бердянська: Росія готує повномасштабне вторгнення
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка