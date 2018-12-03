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Освобождение украинских моряков: как влияет статус военнопленных

Статус захваченных украинских моряков как военнопленных не позволяет рассматривать их дела в обычном суде, также их нельзя держать в СИЗО.

Кроме того, этот статус не позволяет обменивать их на преступников, пояснила журналистам омбудсмен Людмила Денисова.

– Есть Женевская конвенция о военнопленных, к которой Украина присоединилась и ратифицировала ее, она действует с 1955 года. Там четко определено: если это военнопленные, никакого обмена не может быть на каких-либо преступников, в том числе Российской Федерации, – цитирует Денисову Интерфакс-Украина.

Также, по ее словам, статус военнопленных предполагает особую модель освобождения.

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Ранее стало известно, что украинским морякам, которых задержали в Азовском море, предъявили обвинения в якобы “незаконном пересечении границы”.

К слову, Ангела Меркель, Джастин Трюдо и Эммануэль Макрон призвали Россию освободить захваченных моряков.

Фото: pixabay.com

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