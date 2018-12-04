Этой зимой ожидается очень много теплых дней, а настоящее похолодание придет ближе к Новому году.

Народный синоптик Леонид Горбань считает, что эта зима ознаменуется большим количеством теплых дней, а похолодание, вместе со снегом, придет в конце декабря, передает Сегодня.

Пик холодов ожидается в начале февраля. Там температура снизится до 30° мороза.

По словами синоптика, ощутимое похолодание начнется 28-29 декабря и пойдет снег. За два дня ожидается приблизительно 10 см осадков.

Ситуация с постоянным потеплением и похолоданием будет наблюдаться и перед Рождеством и Старым Новым годом.

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А вот после праздников в Украину придут сильные снегопады, которые продлятся где-то до 10-12 февраля с небольшими перерывами. За указанный период ожидается до 50 сантиметров снега.

Даже перед мартом возможны небольшие снегопады, а прекращение зимы Горбань ожидает ближе к апрелю.

К слову, в первый день зимы из-за непогоды авиаперевозчики отменили и перенесли часть рейсов.