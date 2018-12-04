Российские спецслужбы пытались разослать вирусы на систему судебной власти.
Спецслужбы РФ пытались осуществить кибератаку на информационные системы украинских судов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Это пытались сделать с помощью рассылки по электронной почте поддельных бухгалтерских документов, которые были заражены вирусом.
После открытия этих файлов на компьютер устанавливалось вредоносное программное обеспечение для похищения служебной информации.
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Вирусная программа соединялась с серверов, у которых российские IP-адреса.
По словам специалистов, российские спецслужбы таким образом пытались заблокировать функционирование судебной информационной системы.
Ранее Факты ICTV писали о кибератаке спецслужб РФ на государственные органы Украины.
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