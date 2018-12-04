Российские спецслужбы пытались разослать вирусы на систему судебной власти.

Спецслужбы РФ пытались осуществить кибератаку на информационные системы украинских судов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Это пытались сделать с помощью рассылки по электронной почте поддельных бухгалтерских документов, которые были заражены вирусом.

После открытия этих файлов на компьютер устанавливалось вредоносное программное обеспечение для похищения служебной информации.

Читайте: Россию обвинили в кибератаках на Британию

Вирусная программа соединялась с серверов, у которых российские IP-адреса.

По словам специалистов, российские спецслужбы таким образом пытались заблокировать функционирование судебной информационной системы.

Ранее Факты ICTV писали о кибератаке спецслужб РФ на государственные органы Украины.

Фото: Pixabay