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Кибератака на украинские суды. СБУ заблокировала российский вирус

Российские спецслужбы пытались разослать вирусы на систему судебной власти.

Спецслужбы РФ пытались осуществить кибератаку на информационные системы украинских судов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Это пытались сделать с помощью рассылки по электронной почте поддельных бухгалтерских документов, которые были заражены вирусом.

После открытия этих файлов на компьютер устанавливалось вредоносное программное обеспечение для похищения служебной информации.

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Вирусная программа соединялась с серверов, у которых российские IP-адреса.

По словам специалистов, российские спецслужбы таким образом пытались заблокировать функционирование судебной информационной системы.

Ранее Факты ICTV писали о кибератаке спецслужб РФ на государственные органы Украины.

Фото: Pixabay

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