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Факти / Україна / Ключова фігура в справі Гандзюк отримала підозру - Луценко/

Ключевая фигура в деле Гандзюк получила подозрение – Луценко

В деле об убийстве Екатерины Гандзюк сообщили подозрение гражданину по фамилии Левин.

В деле Екатерины Гандзюк было обьявлено новое подозрение. Об этом рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, сообщение о подозрении получил гражданин Левин. Луценко называет его ключевой фигурой нападения на активистку, после которого она умерла, пишет Гордон.

Луценко добавил, что ранее судимый за убийства криминальный авторитет Левин выехал из Украины в день, когда полиция провела первые аресты по делу Гандзюк.

Ранее генпрокурор заявил, что следствие готовится назвать всех преступников, которые участвовали в убийстве Гандзюк.

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Также Луценко назвал мотив убийства, к которому склоняется следствие. Это борьба активистки против коррупционных схем местной власти в Херсоне.

Как сообщалось, по делу Гандзюк арестовали экс-помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского.

Фото: УНИАН

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