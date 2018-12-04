Как только Украина будет отвечать всем критериям, она станет полноценным членом ЕС и НАТО, убежден президент Петр Порошенко.

Об этом глава государства написал в Twitter.

– Не верьте никому, кто скажет, что вступление в ЕС и НАТО невозможно, – подчеркнул Порошенко.

По его словам, на последнем саммите в Брюсселе лидеры 19 государств в своих выступлениях призвали принять решение о предоставлении Украине перспективы членства в Альянсе.

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Президент также убежден, что Украина получит положительное решение о вступлении в ЕС, “потому что Европа не является полноценной без Украины”.

Напомним, Верховная Рада предварительно одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию, которые касаются стратегического курса страны на членство Украины в ЕС и НАТО.

Фото: Петро Порошенко