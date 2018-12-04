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Погода в Украине на сегодня, 4 декабря (КАРТА)

Сегодня в западных областях Украины ожидаются осадки.

Сегодня в западных областях и на Житомирщине пройдут дожди, местами с мокрым снегом, сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории страны осадков не ожидается.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Стоит остерегаться тумана, который будет наблюдаться днем ​​и ночью. Местами ожидается гололед, на дорогах гололедица.

В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах от 2° мороза до 3° тепла. В восточной части Украины отметки термометра опустятся до 4-9° мороза ночью.

Читайте: Оттепель с мокрым снегом и похолодание: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В Киеве сегодня без существенных осадков.

Ночью температура будет держаться около отметки в 0°, а днем ​​стоит ожидать 1-3° тепла.

К слову, погода зимой обещает быть теплой, однако время будут наблюдаться довольно морозные дни.

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