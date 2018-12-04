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Факти / Україна / Покарання Путіна за агресію на Азові: що можуть зробити ЄС та США/

Наказание Путина за агрессию на Азове: что могут сделать ЕС и США

На агрессию РФ в Керченском проливе Европа и США могут ответить только усилением санкционного давления.

Только так могут помочь Украине международные партнеры, заявил в эфире Утра в большом городе политолог Николай Давидюк.

– Призывы, которые сегодня звучат в ЕС о запрете входа российских кораблей в порты ЕС – это одна из задач, которую должна торпедировать Украина. Для того, чтобы ограничить возможности российской агрессии, в первую очередь экономические, – считает эксперт.

По его словам, хорошо уже то, что весь цивилизованный мир на стороне Украины, и теперь задача наших дипломатов, чтобы словесная поддержка переросла в жесткое наказание РФ.

Читайте: ЕС должен готовить новые санкции против РФ – евродепутат

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддержит санкции против РФ из-за конфликта в Азовском море.

Фото: Dreamstime

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