После тревожной информации из Керченского пролива президент срочно собирает военный кабинет, куда входят руководители всех силовых ведомств. А уже через 2 часа, в полночь, и экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором принимают беспрецедентное решение – о введении военного положения в стране сроком на два месяца. Вслед за СНБО, на 16 часов понедельника, созывают и внеочередное заседание Рады. Она должна утвердить президентский указ. И тут началось.

Согласно решению Совбеза заседание должно состояться в закрытом режиме. Но журналистов неожиданно пускают в сессионный зал. Как выясняется, для съемок 5-минутного выступления президента. Но в результате получилось совсем иначе. Воспользовавшись, что в зале телекамеры и даже ведется прямая трансляция, радикалы и Батькивщина быстро блокируют президиум и трибуну.

Нардепы требуют четких аргументов, почему военное положение им предлагают ввести именно на 60 дней? И почему по всей Украине, а не в пограничных областях? Дело в том, что через месяц должна была начаться президентская кампания. Но во время военного положения закон это запрещает. То есть выборы президента пришлось бы перенести на определенный срок. А это ломало планы кандидатам. Президент, который в это время ждал выступление в спикерском кабинете, уехал из парламента. И уже примерно через час в СМИ появляется его новое заявление.

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Неожиданное изменение позиции многих удивило. В конце концов, Петр Порошенко возвращается в Раду. Компромисс найден. Хотя все время в зале бушуют эмоции. Во время выступления президент заявляет, что военное положение сокращено до 30 дней. И вводить его предлагает уже не на всей территории Украины, а в 10 приграничных областях. То есть фактически получился такой лайт, легкий вариант закона без мобилизации и ограничений для граждан и СМИ.

В эпицентре событий все тот же Ляшко уточняет какие-то нюансы у президента. Депутат от БПП Березенко пытается оттолкнуть от трибуны радикала Рыбалку. Ссоры перерастают в драки. В итоге депутаты и дату выборов назначили, и военное положение ввели. Вот только что он даст за такое определенное время и что выигрывает за эти 30 дней страна?

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что УЕФА запретил проведение матчей в городах, где введено военное положение.