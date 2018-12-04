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Факти / Україна / Російська блокада: біля Керченської протоки сталася низка аварій/

Российская блокада: возле Керченского пролива произошел ряд аварий

В Азовском и Черном морях из-за блокирования Россией Керченского пролива произошло много аварий.

В Азовском и Черном морях зафиксировали ряд серьезных аварий, произошедших из-за блокирования Россией Керченского пролива, сообщает пресс-служба МинВОТ в Facebook.

Из-за того, что сотням кораблей приходилось ждать разрешений на проход в Черное и Азовское моря, образовывались скопления, которые приводили к авариям.

Так, грузовое судно Lady Maria из Республики Того было повреждено во время маневрирования из-за запутывания винта судна в якорной цепи Azov Concord.

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Также из-за скопления кораблей российский буксир PAL 3 потерял контроль над баржей Shilaynyay, из-за чего последняя села на мель и капитану не удалось самостоятельно снять ее оттуда.

К слову, украинская делегация в комитете по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) выразила протест РФ из-за захвата моряков и кораблей в Керченском проливе.

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