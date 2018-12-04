Россия частично разблокировала порты Мариуполь и Бердянск и корабли движутся на вход и выход через Керченский пролив.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что порты Бердянск и Мариуполь частично разблокированы Россией, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В направлении украинских портов через Керченский пролив осуществляется движение судов на вход и выход.

– Суда останавливает российская сторона, осматривают, как и раньше, однако частично движение восстановлено, – сказал Омелян.

Сейчас 17 судов ожидают входа в Азовское море, одно – выхода.

Читайте: В камерах с россиянами – последние данные о пленных украинских моряках

По словам министра, разблокировать украинские порты смогли благодаря действиям украинской власти и жесткой реакции международного сообщества.

Он добавил, что после полного разблокирования украинских портов следующим шагом в урегулировании ситуации должно стать освобождение украинских моряков.

По словам главы Государственной пограничной службы Петра Цигикала, сейчас около 170 судов ожидают пропуска через Керченский пролив.

В первую очередь Россия пропускает свои корабли и суда, которые идут в российские порты.

К слову, во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО будет подготовлен единый ответ на российскую агрессию в Керченском проливе.