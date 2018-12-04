В Одессе в возрасте 45 лет скончался Юрий Гриневич – известный украинский мультипликатор, режиссер, директор Одесской студии мультипликации и член правления регионального отделения Национального союза кинематографистов.

О смерти Юрия Гриневича сообщает Думская со ссылкой на его коллег.

Причина смерти не уточняется.

7 декабря в кинозале Одесской киностудии можно будет почтить память мультипликатора.

Юрий Гриневич был автором трех полнометражных анимационных фильмов: В стране Альхоков, Звериные войны, Муттабар), а также нескольких мультсериалов, множества рекламных роликов и музыкальных клипов.

Мультипликатор был известен своими работами над проектами-сериалами Маски-шоу, Каламбур и Деревня дураков.

Он также работал над совместным проектом студии Animagrad и Одесской студии мультипликации Легенды Триполья, но в прокат мультфильм так и не вышел.

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К слову, 27 ноября умер аниматор и создатель мультсериала Губка Боб Квадратные Штаны Стивен Хилленберг. Ему было 57 лет.

Фото: Думская