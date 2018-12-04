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Военное положение – почему украинцам опасно ездить в РФ

Посещение России во время военного положения может быть опасным для украинцев.

Пока в Украине введено военное положение, украинцам лучше не ездить в Россию. Такую рекомендацию соотечественникам дал глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, Россия без объяснения причины “разворачивает” украинцев, которые приезжают на границу с целью поездки в их страну, пишет Прямий.

При этом Слободян предполагает, что украинским гражданам может быть опасно находиться в России из-за работы кремлевских спецслужб.

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– Другой риск попасть под прессинг российских спецслужб на границе или после ее пересечения, – предупреждает пограничник.

Напомним, Украина усилила охрану границы с РФ во время военного положения.

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