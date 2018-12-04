Посещение России во время военного положения может быть опасным для украинцев.
Пока в Украине введено военное положение, украинцам лучше не ездить в Россию. Такую рекомендацию соотечественникам дал глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
По его словам, Россия без объяснения причины “разворачивает” украинцев, которые приезжают на границу с целью поездки в их страну, пишет Прямий.
При этом Слободян предполагает, что украинским гражданам может быть опасно находиться в России из-за работы кремлевских спецслужб.
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– Другой риск попасть под прессинг российских спецслужб на границе или после ее пересечения, – предупреждает пограничник.
Напомним, Украина усилила охрану границы с РФ во время военного положения.