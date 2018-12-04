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Факти / Україна / Воєнний стан: Луценко запропонував поліції стріляти на ураження/

Военное положение: Луценко предложил полиции стрелять на поражение

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что монополия на насилие должна принадлежать только государству.

Юрий Луценко сказал, что во время военного положения нападения на правоохранителей должны получать ответ, передает Лига.Новости.

– Любое физическое насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов должно получать ответ, предусмотренный законом: выстрел вверх, потом на поражение, – отметил генпрокурор.

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Такое заявление Юрия Луценка касалось ситуации с нападением в Одессе на главу партии Гражданская оборона Анатолия Гриценка.

Напомним, людей Гриценка пикетировали активисты приморского города. Юрий Луценко отметил, что это нормально для демократического государства, когда люди высказывают несогласие с действиями того или иного политика.

– Ненормально то, что на патруль, который1 приехал на место происшествия, напали участники конфликта, – заявил генпрокурор.

Также он добавил, что уже обсуждал этот вопрос с главой МВД Арсеном Аваковым.

Фото: УНИАН.

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