С начала суток оккупанты 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В ходе боевых действий один военный погиб, еще двое ранены.
Штаб ООС также зафиксировал четыре случая применения боевиками тяжелого вооружения.
По его данным, российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ в районе Новозвановки, Луганского, Авдеевки, Березового, Новомихайловки, Старогнатовки, Водяного и Широкино.
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В частности, враг вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, на одном из направлений работал снайпер.
Боевики также применили минометы 82-го калибра на подступах к Водяному, Широкино и Луганскому. Вблизи последнего – еще и минометы калибра 120 мм.
Напомним, из-за агрессии РФ на Азовском море структуры Операции объединенных сил привели в полную боевую готовность.
Фото: Міноборони України