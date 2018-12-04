PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Втрати на Донбасі: один військовий загинув, двох поранено/

Потери на Донбассе: один военный погиб, двое ранены

С начала суток оккупанты 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В ходе боевых действий один военный погиб, еще двое ранены.

Штаб ООС также зафиксировал четыре случая применения боевиками тяжелого вооружения.

По его данным, российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ в районе Новозвановки, Луганского, Авдеевки, Березового, Новомихайловки, Старогнатовки, Водяного и Широкино.

Читайте: Агрессия в Азовском море: НАТО предупреждает РФ о последствиях

В частности, враг вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, на одном из направлений работал снайпер.

Боевики также применили минометы 82-го калибра на подступах к Водяному, Широкино и Луганскому. Вблизи последнего – еще и минометы калибра 120 мм.

Напомним, из-за агрессии РФ на Азовском море структуры Операции объединенных сил привели в полную боевую готовность.

Фото: Міноборони України

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Большой обмен заложников. РФ отвергла предложение Украины
8 тыс. бойцов и танки: Россия создала возле Украины дивизию прорыва (КАРТА)
ВСУ остановили диверсантов под Марьинкой – у врага значительные потери
На Донбассе боевики учат детей с 9 лет стрелять и ненавидеть Украину
Российско-оккупационные войска понесли значительные потери на Донбассе
Боевики стянули под Луганск более 100 единиц тяжелой техники – ОБСЕ
Украина ограничила иностранцам въезд на Донбасс
На Донбасі після бою зник безвісти український солдат
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка