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Факти / Україна / Як змінилося життя українців в областях з воєнним станом/

Как изменилась жизнь украинцев в ​​областях с военным положением

Уже прошла неделя с того момента, как в 10 украинских областях ввели военное положение. Однако жители этих регионов не заметили существенных изменений.

Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.

Введение военного положения почти не повлияло на рядовых граждан. Это в большей степени касается военных и правоохранителей.

Среди заметных изменений это усиленная охрана объектов критической инфраструктуры и большее количество полиции на улицах.

Подразделения ВСУ и пограничники переведены в полную боевую готовность. Полной мобилизации нет, однако резервисты первой очереди уже проходят учебные сборы.

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В областях, в которых действует военное положение, образовали Советы обороны. Отменены выборы в территориальные общинах.

Военное положение коснулось и россиян – мужчинам с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет запрещен въезд в Украину. Однако в Госпогранслужбе заверили, что это не значит – запрет для всех без исключения. Решение по каждому гражданина РФ будет приниматься индивидуально.

Ранее Факты ICTV писали, что посещение России во время военного положения может быть опасным для украинцев.

Фото: military_tv_ua 

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