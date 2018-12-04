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Жизнь дороже селфи: военных призвали выключить геолокацию

Командование Сил специальных операций ВСУ призывало военных отключать геолокацию в телефоне.

Военных попросили выключать геолокацию, когда они делают фото, передает пресс-службы командования ССО ВСУ в Facebook.

В ведомстве напомнили, что снимок не стоит жизни.

Читайте: В Украине начались масштабные сборы резервистов – что нужно знать

– Уважаемые военные селферы! Помните, что хорошая фотография не стоит вашей жизни, жизни друзей, родных и близких. Если не можете удержаться без фото, хотя бы выключайте геолокацию, – говорится в сообщении.

Напомним, 28 ноября в Генеральном штабе ВСУ призывают украинцев не снимать военную технику и не публиковать в соцсетях данные, которые раскрывают ее местонахождение.

Фото: istockphoto.com.

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