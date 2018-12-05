МИД Украины обратилось к странам Будапештского меморандума (США, Великобритания, РФ) с требованием срочных консультаций из-за агрессии России.

Украина обратилась к странам Будапештского меморандума (США, Великобритания, РФ. – Ред.) с требованием созыва срочных консультаций из-за агрессии России и соблюдения своих обязательств странами-гарантами, сообщает пресс-служба МИД Украины.

– 25 ноября 2018 РФ осуществила очередной акт вооруженной агрессии путем вооруженного нападения на корабли ВМС Украины в Черном море и Керченском проливе. Это нападение является продолжением вооруженной агрессии против Украины, развязанной Россией 20 февраля 2014 года, – отметили в Министерстве иностранных дел Украины.

В ведомстве добавили, что страны-подписанты меморандума имеют обязательства недопущения использования их оружия на территории Украины.

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Будапештский меморандум – международное соглашение, регламентирующее присоединения Украины к ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. – Ред.). Соглашение подписали 5 декабря 1994 Украина, США, Россия и Великобритания. Украина должна была уничтожить весь свой ядерный арсенал (на момент подписания соглашения Украина имела 3-й по величине в мире арсенал ядерного оружия. – Ред.), в свою очередь, страны-гаранты обязались воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что из-за агрессивных действий России Украина может разорвать Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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