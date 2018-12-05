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Более 200 тыс.: Укрзализныця продала рекордное количество билетов за день

4 декабря 2018 года Укрзализныце удалось продать рекордное количество пассажирских билетов на поезда.

4 декабря компания Укрзализныця установила собственный рекорд, продав за один день 244 тыс. пассажирских билетов на поезда, сообщает пресс-служба компании.

61% процент билетов (148 тыс.) был приобретен онлайн, остальные были куплены в железнодорожных кассах.

Такую же высокую активность покупателей наблюдали и летом этого года, когда за 24 часа было раскуплено 176 тыс. билетов.

В среднем же Укрзализныця продает около 149 тыс. билетов в день и больше половины из них покупают через интернет.

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Напомним, 4 декабря в онлайн-системе продажи билетов Укрзализныци произошел сбой, из-за которого некоторые покупатели не получили билеты после оплаты.

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