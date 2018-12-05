Россия может начать большую войну против украинского народа, если президент РФ Владимир Путин будет недоволен результатами выборов в Украине.

Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко отметил, что угроза наступления врага сохраняется как с морского направления, так и с суши. Также он добавил, Россия накапливает военную технику неподалеку от украинской границы.

По словам российского военного эксперта Павла Фельгенгауэра, Путин может решиться на большую войну, если будет недоволен результатами выборов в Украине в следующем году. К такому сценарию Россия сейчас готовится очень активно.

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Кроме того, РФ активно стягивает военную технику в Крым, которая способна создавать угрозу для всей Восточной Европы. Например российские ракеты морского базирования Калибр.

Итак, цель Украины – вернуть свои земли и защитить самостоятельность. Цель России – вернуть Украину в имперское стойло.

– Россия видит Украину исключительно как колонию. Не как партнера, не как друга, не как соседа – колонию. В них имперское советское мышление, они хотят видеть только вассалов, – прокомментировал политолог Николай Давидюк.

Ранее Факты ICTV писали, что из-за агрессивных действий России Украина может разорвать Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Фото: military_tv_ua