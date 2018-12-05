Кабмин принял постановление о выделении по 100 тыс. грн семьям захваченных РФ в плен украинских моряков, выполнив поручение президента.

Решение о выделении денежной помощи в размере 100 тыс. грн семьям моряков, захваченных РФ в Керченском проливе, принято на заседании правительства, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает УНН.

По его словам, этот документ должны еще доработать в течение нескольких дней.

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– Министерство обороны передаст персональные данные всех военнопленных…После этого будет произведена выплата родственникам и близким или законным представителям, – сказал чиновник.

Напомним, во время встречи с семьями пленных моряков президент Петр Порошенко дал поручение Кабинету министров выплатить им денежную помощь в размере 100 тыс. грн.

Ранее Факты ICTV писали о том, что пленные украинские моряки получат по 50 тыс. грн.