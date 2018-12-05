На данный момент в Украине нет мобилизации, а только сборы по подготовке резервистов.

Согласно указу президента о введении военного положения, проводится только сборовая подготовка с резервистами первой очереди, а также с военнослужащими из территориальной обороны, заявил на брифинге министр обороны Степан Полторак.

– Она может длиться один день – для подготовленных бойцов, которые имеют опыт в ООС, может быть две недели, максимальный срок таких сборов – 20 суток, – отметил глава Минобороны.

По его словам, этот резерв не попадет на фронт, хотя определенная его часть будет предназначена для боевого резерва.

Читайте: Агрессия России в Керченском проливе

– У нас нет никаких проблем с комплектованием. Подавляющее большинство в военкоматах значительно превышает нашу потребность сегодня – в отдельных военкоматах людей приходит втрое больше, чем нужно, – сообщил Полторак.

Напомним, 3 декабря в Украине начались масштабные сборы резервистов и военнообязанных из-за введения военного положения.

Фото: Степан Полторак