Утро среды – после того, как парламент проголосовал за военное положение, стал туманным для гривны. Прыгать курс начал еще в начале недели, только пошла речь о введении особого режима. К концу недели доллар уже стоит 28,5 грн. Но даже такой короткий скачок мог поколебать экономику.

Концерты, спортивные соревнования во всех 10-ти областях, где было введено военное положение, стали под вопросом. Несколько футбольных матчей уже перенесли. Например, игра Ворсклы с Лондонским Арсеналом на этой неделе уже состоялась не в Полтаве, как планировалось, а в Киеве. Так же в столицу перебрался и один матч из Чернигова.

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Визуально же в 10 областях, где введено военное положение, почти ничего не изменилось.

Только вот в некоторых регионах, например, в Сумской области запретили ночью продажу алкоголя. Кое-где на улицах стало больше полицейских. На въезде в города установили блокпосты. Полицейские останавливают подозрительные автомобили, проверяют документы.

Впрочем, без паники все же не обошлось. Но ее пытались подогреть искусственно. Сначала начали ходить слухи о конфискации имущества для военных. Власти даже пришлось успокаивать жителей. Где военное положение пока больше почувствовали, так это на границе. Пограничники в полной боевой готовности. Выходные и отпуска отменяются.

Если в начале недели в регионах только и было разговоров о военном положении, то уже в конце эмоции спали. Города и села живут в своем обычном ритме.

К слову, продление военного положения зависит от действий РФ – Полторак.