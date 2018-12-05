Россия увеличила группировку танков возле границы с Украиной.

Угроза начала полномасштабных военных действий Украины против России находится на уровне 2014 года.

Об этом заявил начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко, пишет Reuters.

По его словам, “очень сложно предсказать, когда России вздумается начать войну”.

Муженко констатирует увеличение количества вооружений РФ возле границы с Украиной. Так, Россия за две недели – с середины сентября по 1 октября – подвела на расстояние 18 км от Украины дополнительно более 150 танков.

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Начальник Генштаба объясняет это возможной подготовкой к открытой агрессии после атаки России в Керченском проливе.

К слову, ранее Муженко заявил о создании Россией дивизии прорыва возле украинско-российской границы.