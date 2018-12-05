За организацию псевдовыборов на Донбассе ЕС накажет 9 ответственных к преступному волеизъявлению лиц.

ЕС введет санкции из-за проведенных “выборов” на оккупированных территориях Донбасса. К такому согласию пришли послы стран-членов Евросоюза.

По их решению, в черный список войдут 9 человек, которые были ответственными за организацию псевдовыборов в “ЛНР/ДНР”, сообщил журналист Рикард Йозвяк.

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Теперь это решение должны утвердить министры иностранных дел ЕС, которые соберутся для этого 10 декабря.

Напомним, 11 ноября в ОРДЛО прошли так называемые выборы, которые отказались признавать в мире.