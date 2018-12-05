Народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке теракта в Киеве, объявила сухую голодовку.

Народный депутат Надежда Савченко сегодня сообщила в Facebook о том, что начинает сухую голодовку.

По словам Савченко, на нее оказывают давление сотрудники СБУ и требуют, чтобы она ознакомилась с материалами дела для того, чтобы приступить к рассмотрению дела по существу.

За это ей якобы позволят видеться с родными и помощниками, а также открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Голодание народный депутат обещает продолжать до того момента, когда ей обеспечат права и свободы, гарантируемые Конституцией и действующим законодательством.

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Напомним, Шевченковский райсуд Киева продлил арест нардепу Надежде Савченко до 30 декабря этого года.