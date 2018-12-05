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Что будет в тексте томоса независимой УПЦ

Текст томоса независимой УПЦ будет похож на тексты томосов, которые были получены ранее другими церквями.

Текст томоса независимой УПЦ будет похож на тексты томосов, полученных ранее другими церквями, сообщил советник президента, директор национального института стратегических исследований Ростислав Павленко в Facebook.

Томос УПЦ будет похож на тексти томосов церквей Румынии, Польши, Албании, Чешских земель и Словакии. Павленко разместил на своей странице ссылки на эти документы.

Читайте: Томос для Украины: кто возглавит единую церковь и кому перейдут святыни

– Тексты, как видим, довольно стандартные. Каждый знаменует возникновение независимой церкви. Наш тоже будет на это похож, – написал он.

Напомним, объединительный собор, на котором должны провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви Украины, состоится 15 декабря.

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