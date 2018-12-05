Из-за агрессивных действий России Украина может разорвать Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Замглавы МИД Василий Боднар заявил, что в ведомстве рассматривают возможность расторжения договора о сотрудничестве с РФ в использовании Азовского моря и Керченского пролива, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, сейчас законопроект не является одним из основных, однако его рассмотрят на одном из следующих заседаний комитета.
Бондарь также пообещал сообщить, когда будет рассмотрен соответствующий проект закона.
Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан Украиной и РФ в 2003 году и действует и сегодня.
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Согласно Договору все украинские и российские суда могут свободно передвигаться в пределах Керченского пролива и Азовского моря.
По словам замглавы МИД, односторонняя денонсация договора не гарантирует того, что Россия также откажется его признавать.
К слову, министр обороны Степан Полторак заявил, что вопрос продления военного положения полностью зависит от действий России.