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Дело Януковича: экс-президент не выступил в суде с последним словом

Экс-президент Украины Виктор Янукович не выступил с последним словом на суде по делу о госизмене из-за болезни.

Адвокат Александр Горошинский заявил, что у Януковича серьезная травма и попросил перенести судебное заседание, передает Громадське.

По его словам, Янукович проходит стационарное лечение в одной из клиник Израиля и там нет, возможности для проведения любых таких мероприятий с участием пациентов.

Горошинский сказал, что последнее слово из больницы будет “унижать достоинство Януковича”.

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Также адвокат заявил, что Янукович хочет сообщить “новые важные факты”.

Прокуроры утверждают, что предоставленные адвокатом документы не подтверждают невозможность последнего слова.

Суд отказался переносить судебное заседание.

Напомним, о травме Януковича стало известно 18 ноября, за день до того, как он должен был произнести последнее слово перед судом по своему делу о госизмене.

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