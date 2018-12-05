Новый год 2019 Киев будет встречать в атмосфере европейского городка с яркой иллюминацией. Для развлечения киевлян и гостей столицы предусмотрено 70 акций и концертов, более 300 тематических спектаклей.

Где и как встретить Новый год в Киеве – рассказала директор Департамента культуры Диана Попова, сообщает КГГА.

В частности, на Контрактовой площади 15 декабря в 17.00 парадом оркестров будет открыт новогодний праздник и ярмарочный городок. Она будет украшена мотивам произведений народной художницы Марии Примаченко, поскольку в 2019 году исполняется 110 лет со дня ее рождения. Елку также украсят игрушками в стиле ее работ.

На Софийской площади традиционно 19 декабря зажгут главную елку Украины. 25-метровую красавицу украсят тысячи ярких фонариков белого арктического цвета, а саму площадь – около 3 км гирлянд.

Как рассказал основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, в этом году елка будет особенной: вокруг нее, кроме динамической световой конструкции, появится экран, через который посетители ярмарки смогут передать поздравления.

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Также впервые вокруг памятника Богдану Хмельницкому запустят поезд желаний – Полярный экспресс. Проехав на нем остановку, можно загадать желание.

Владимирский проезд будут украшать световые конструкции в виде крупных снежинок. В сквере рядом будет работать зона развлечений для самых маленьких посетителей.

Впервые на Левом берегу Днепра 19 декабря в 20.00 стартует масштабный художественный проект Страна грез. Гостей ждут пять гала-концертов, резиденция Святого Николая, оборудованная детская зона в помещении Международного выставочного центра, аттракционы, танцевальные сеты и бесплатный сказочный рождественский мюзикл Щелкунчик: война и мир.

На Певческом поле Печерского ландшафтного парка 21 декабря – 13 января будет проходить новогодний фестиваль Цитрусовое королевство. Его украсит 13-метровая цитрусовая елка и цитрусовые инсталляции в виде замков сказочных героев.

В районах столицы также запланировано немало праздничных развлечений: спектакли, мастер-классы, акции, игровые программы, конкурсы, киноутренники с показом мультфильмов и т.д.

Напомним, на Новый год в Киеве изменят график работы пассажирского транспорта.

Фото: Folk Ukraine