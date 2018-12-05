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Укрзализныця продлила работу касс на киевском вокзале

Сегодня билетные кассы станции Киев-Пассажирский продлили свою работу до полуночи.

Укрзализныця приняла решения продлить сегодня работу касс на станции Киев-Пассажирский до 24.00, сообщает пресс-служба компании в Facebook.

В таком режиме сегодня должна работать 31 касса. Таким образом все, кому пришли дополнительные бланки из-за проблем в работе онлайн-сервиса, должны успеть их распечатать.

Также все, кто желает приобрести билеты в железнодорожной кассе, смогут это сделать сегодня до указанного времени.

Читайте: Сбой в работе сайта Укрзализныци: что произошло и кому вернут деньги за билеты

Хотя в Укрзализныце уверяют, что онлайн-сервис по продаже билетов работает в штатном режиме, клиенты все еще жалуются на то, что билеты не всегда приходят после оплаты.

Из-за этого в столице люди массово приезжают на вокзал, чтобы купить билеты на новогодние праздники. Здесь уже образовались огромные очереди.

Напомним, 4 декабря в сервисе продажи билетов Укрзализныци произошел сбой, из-за которого многие пользователи не получили документы для проезда после оплаты.

Фото: Алена Голубева Манжело, Укрзализныця

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