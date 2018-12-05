Украинская крылатая ракета из нового берегового противокорабельного комплекса во время испытательный уничтожила все надводные цели, которые находились на расстоянии в 280 км.

Военные ВСУ провели восемь пусков и успешно уничтожили все цели, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов после окончания испытаний.

Запуски ракет проходили на военном полигоне в Одесской области.

По словам Турчинова, задачей сегодня была проверка на дальность и точность поражения надводных целей.

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Для проверки результатов поражения целей была задействована авиация и оборудован специальный пункт на острове Змеиный.

Также для усиления береговой обороны была осуществлена ​​проверка точности и надежности поражения плавсредств условного противника ракетными комплексами С-125, которые прошли серьезную модернизацию на предприятиях украинского ОПК.

– Это очень хороший результат, который доказывает, что эти модернизированные комплексы способны обеспечить надежную защиту от агрессии как с воздуха, так и с моря, и значительно усилят береговую оборону Черноморского и Азовского побережья, – сказал Турчинов.

































Уничтожила цель в 280 км: в Украине испытали крылатые ракеты / 8 фотографий

К слову, Вооруженные силы Украины провели боевые стрельбы вблизи оккупированного Россией Крыма из зенитных ракетных комплексов Бук-М1 и С-300 различных модификаций.

Фото: rnbo.gov.ua.