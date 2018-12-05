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Факти / Україна / Суспільство / Зниження цін на бензин в Україні: реальність чи міф/

Снижение цен на бензин в Украине: реальность или миф

В Украине большой проблемой для автомобилистов является повышение цен на бензин. Однако на самом ли деле у Украины есть возможность их снизить?

В Украине очень большие проблемы с нефтедобывающей отраслью, однако это не означает, что цены на бензин нельзя снизить, говорится в сюжете программы Ранок у великому місті на ICTV.

Поскольку нефтеперерабатывающая отрасль в Украине находится в очень плохом состоянии, то и большое количество нефтепродуктов нашей стране приходится импортировать.

А потому стоимость бензина формируют курс доллара и цены на нефть в мире.

Однако в долгосрочной перспективе есть возможность снижения цен на бензин, если Украина начнет развивать нефтедобычу даже при отсутствии достаточно больших запасов.

 

Читайте: Цены на бензин в Украине упали на 2 грн

К слову, Факты ICTV публиковали материал, в котором узнали, почему в мире снизились цены на нефть и почему не стоит ожидать значительного удешевления бензина в Украине.

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