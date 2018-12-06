Анна Тимошенко – юрист, адвокат с 20-летним стажем и общественный деятель, рассказала о методах борьбы с коррупцией в Украине.

Анна Тимошенко правозащитник, которий принимает участие в разработке законопроектов, касающихся противодействия коррупции, является фундатором Всеукраинского инновационного объединения юристов.

– Как Вы считаете, насколько велики масштабы коррупции в Украине?

– То, что сегодня у всех на слуху утверждение основной внутренний враг Украины – это коррупция, вовсе не дань медийному мейнстриму. Это наши реалии. К сожалению, муссирование темы на всех уровнях, начиная от троллейбусных остановок, заканчивая Верховной Радой Украины, не способствует решению проблемы, а лишь приучает граждан Украины смириться с этим деструктивным, разрушающим общественным явлением.

Вдумайтесь, сегодня в стране 16 государственных органов, которые борются с коррупцией. А этот спрут все больше набирает силу. И дело здесь не только в бездействии государственных структур в данном направлении, и не только в отсутствии политической воли власть имущих. Люди своими поступками, своими мыслями и словоформами о важности борьбы с коррупцией подпитывают и наполняют энергией саму систему, от чего она только крепнет.

– Иными словами, коррупцию можно победить инициативой из народа?

– Если хотите, то да: пока люди сами не примут решение жить без взяток, то никакой орган не сможет искоренить это пагубное явление. Сейчас это некая составляющая для неработающей по-другому системы, ее неотъемлемая часть.

Была уже такая ситуация в Киевсовете: чиновники перестали брать взятки, а одновременно с тем, и работать, поскольку исчезла мотивация. Когда дополнительная составляющая уходит, остается усиление ответственности и стимулирование людей, а этим, как правило, пренебрегают.

– Насколько возможно законно, имея твердую юридическую позицию, бороться в суде против оппонентов, находящихся в коррупционном сговоре?

– Я уверена – возможно. У меня есть такой опыт. Отсутствие взятки, работа с юридической позиции – более прогнозируемая ситуация. Взятка сейчас – позиция не прогнозируемая, она не дает уверенности, что за эту сделку не будет последствий.

Более того, взятка – это отношения на доверии, ведь нигде не фиксируются договоренности и гарантии сторон, а это всегда риски. И не так редки случаи, когда люди дают крупные суммы за решение вопроса и остаются наедине со своими проблемами, более того, как вы понимаете, средства востребовать обратно невозможно.

Путь решения споров без взятки, без круговой поруки, сговора и других негативных явлений в государственной системе всегда чуть длиннее и сложнее, но он законный, и он возможен. За свои права надо бороться, их необходимо отстаивать. В конце концов, вы как налогоплательщик, уже заплатили чиновникам за их работу, по определению.

– Существует ли, на Ваш взгляд, конкретный сценарий, способный запустить механизм истребления коррупции в Украине?

– Я думаю, сегодня одним из мощных механизмов, способных запустить процесс антикоррумпированности страны, является использование системы Блокчейн для создания всех видов реестров. Данная система фиксирует каждую транзакцию на тысячах компьютеров, что абсолютно исключает какие бы то ни было фальсификации.

Я уверена, мы получили бы неожиданные результаты выборов в стране, а не те, которые прогнозируются сомнительными рейтингами. Переход на цифровую систему даст возможность фиксации каждого номера, заходящего в страну, – отпадет проблема евроблях; переход на ID-карты поможет решить вопрос идентификации в нотариальных конторах; искоренится такое явление как рейдерские захваты и т.д.

Иными словами, цифровая реальность искоренит человеческий фактор или эксцесс исполнителя, а значит, позволит практически истребить коррупцию в стране. В мировой практике такой позитивный опыт существует, нам есть, к чему стремиться, не изобретая велосипед, а лишь используя его на своем непростом пути следования к правовому государству.

– Какие социальные институты могут интегрировать эти механизмы?

– Любые государственные и социальные институции с инновационным мышлением. Каждый на своем месте способен внести посильную лепту.

Мы, например, вместе с партнером Натальей Ковалко, осознавая свою ответственность в этом вопросе, инициировали создание свободного от коррупционного воздействия Всеукраинского инновационного движения юристов (V.I.R.U.) и продвигаем его идеи среди других юристов.

Я знаю, что в Украине ряд общественных организаций с различной специализацией осуществляют деятельность, направленную на борьбу с коррупцией. Рано или поздно, это позволит, создать критическую массу сознательно настроенных граждан, которые своей принципиальной позицией создадут в стране ситуацию, когда начнется постепенное отмирание коррупции как разъедающего общественного явления.

– Что Вас, юриста с 20-летним стажем, мотивирует вести честную игру и инициировать антикоррупционное движение V.I.R.U.?

– В один момент я осознала свою профессиональную и личностную ценность и стала честно говорить клиентам о том, сколько хочу заработать за ведение конкретного дела. Далее клиент решает, достойна я такого гонорара или стоит найти юриста дешевле. Я не хочу, чтобы на меня завели какое-то досье, утверждая, что я нарушаю закон. Я хочу честно смотреть в глаза коллегам, клиентам и своему ребенку, в том числе.

Взятка, какой бы она ни была, унижает человека, порождает комплекс неполноценности, и как следствие, прикрытую агрессию – это очевидно. Мне не комфортно жить в таких реалиях, и я, по мере своих сил, изменяю свою действительность. Стараюсь своим примером доказать, что Украина начинается с каждого из нас, и в этой стране можно жить честно и достойно. Без коррупции. Без взаимного унижения.

– И все же есть много адвокатов, которые используют коррупционные схемы во вред своей репутации. Как Вы считаете, почему?

– Честно? Для меня – это самая загадочная история. К сожалению, достаточно большое количество юристов опасаются в публичном поле высказаться, что работают по закону. Они не хотят быть профессионалами не в тренде. Те, кто не желают заморачиваться, платят за отсутствие собственного профессионализма. А те, кто не ленятся, каждое дело копают, – будут плевать на взятки. Для последних – это существенное конкурентное преимущество, и тенденция здесь позитивная.

– Вы верите, что у объединения юристов V.I.R.U. хватит сил изменить уровень сознания юристов и граждан Украины?

– Можно лаконично ответить на этот вопрос: смотрите название организации. Конечно, верю. Результат мы получим не сразу, не сегодня и сейчас. Это процесс, который уже начался и набирает обороты. Один из принципов V.I.R.U. – любые изменения человека начинаются с его взгляда на мир вокруг.

Любые изменения в стране начинаются с активности людей, способных реализовать свои идеи, способных собрать единомышленников, не бояться бороться за торжество законности и права. Уверена, вместе мы сможем преодолеть коррупцию как ужасное явление больной правовой системы Украины.