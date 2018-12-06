Сегодня День Вооруженных сил Украины. Нашей армии 27 лет.

День Вооруженных сил Украины отмечают 6 декабря – именно 27 лет назад, в 1991 году, Верховная Рада приняла законы Об обороне Украины и О Вооруженных силах.

В начале 90-х наше войско насчитывало более 900 тыс. армейцев. С годами уменьшалось, а имущество распродавалось.

Фактически до 2014 года Украинская армия была почти полностью уничтожена. А мы праздновали советское 23 февраля – как День защитника отечества. Начиная с 2014 года, этот праздник военных отмечается 14 октября.

Сегодня наши защитники отбивают Украину от российской агрессии. Как бы это не звучало – именно после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс – Украинская армия начала возрождение.

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Вооруженные силы перевооружились и сейчас входят в топ-30 лучших армий мира.

По данным издания Business Insider, ВСУ (оборонный бюджет на уровне $4,88 млрд) насчитывают:

1 млн военнослужащих;

более 2,2 тысячи танков;

39 истребителей;

общее количество военных самолетов – 240;

25 судов ВМС.

По традиции, каждый год президент Украины поздравляет всех сотрудников украинской армии, отмечая значительную роль этих людей в поддержке Украиной своего независимого статуса.

Также ежегодно, начиная с 2009 года, ко Дню Вооруженных сил Украины присуждаются две премии имени Богдана Хмельницкого за лучшее освещение военной тематики.

Напомним, ВСУ получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня Ураган.